Губернатор поручил подобрать несколько вариантов площадки для строительства новой школы в Великих Луках

15:55, 17 января 2017, ПАИ

Сегодня, 17 января, губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочего визита в Великие Луки посетил земельный участок, где планируют построить новую школу на 800 мест. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, участок находится в районе улиц Заслонова, Антонова и Сотово. Его площадь равна 40 тысяч м2.

Глава региона поинтересовался, как дети будут попадать в школу, и ходят ли в этот район автобусы. На это представитель компании-застройщика ответил, что планируется провести асфальтовую дорогу, обустроить территорию и организовать автобусное сообщение.

Турчак также заметил, что рядом расположен коттеджный посёлок, и спросил, нет ли других вариантов размещения школы. «Давайте мы ещё посмотрим, чтобы был выбор из двух-трёх участков», - добавил он и в качестве возможного места для будущей школы предложил рассмотреть площадку рядом с детским садом №16. По его мнению, два объекта можно было бы объединить в одно юридическое лицо.

В ходе разговора о проекте самого образовательного учреждения глава региона подчеркнул, что новая школа в Великих Луках должна быть школой XXI века. «Она должна быть новой по содержанию, «вкусной» и интересной, с просторными лекционными классами», — заметил Андрей Турчак и предложил взять за основу проект школы с бассейном, построенной в городе Полоцке (Республика Беларусь). Он также поручил начальнику государственного управления образования Псковской области Александру Седунову пригласить великолукских коллег на стройплощадку новой школы под Псковом, в деревне Борисовичи.

Отметим, на начало 2016-2017 учебного года общее количество обучающихся в школах города Великие Луки составляет 10 200 человек, количество обучающихся во вторую и третью смены – 1 150 человек (11,3%). Средняя наполняемость классов - 24 человека. В районе центральной части города расположены 6 образовательных учреждений, работающих в две смены, с 4 252 учениками, что составляет 42 % от общего количества, в том числе 533 школьника занимаются во вторую смену.

Учитывая сложившуюся ситуацию в микрорайоне центральной части города, наибольшую необходимость в строительстве новой школы имеет микрорайон улиц Щорса и Герцена, прилегающих к центру города, но отделенных от него транспортными железнодорожными путями. В данной части города действует одно общеобразовательное учреждение вместимостью до 400 учащихся. При этом на сегодняшний день в нем обучается 490 человек, 103 человека - во вторую смену. Открытие новых учебных мест в районе улиц Щорса и Герцена обеспечит возможность ликвидации второй смены в микрорайоне центральной части города.

Район улиц Щорса и Герцена на сегодняшний день имеет застройку как многоквартирными домами, так и домами малой этажности, попадающими под расселение и перспективную застройку. В ближайшее время в данном районе города планируется строительство крупных многоквартирных жилых домов. В 2015 году введен в эксплуатацию жилой комплекс на 150 квартир, построено два дома под расселение ветхого жилья.