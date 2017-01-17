ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января

17:40, 17 января 2017, ПАИ

18 января, накануне Крещенских купаний, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет пятикратный участник Чемпионатов мира по зимнему плаванию, морж с 40-летним стажем, участник 105-и марафонских забегов печерянин Владимир Сухоруков.



Гость расскажет, как готовиться тому, кто впервые хочет зайти в ледяную воду, что дает моржевание, какие рекорды ставят псковские моржи, появится ли в регионе федерация зимнего плавания и многом другом?

Также Владимир Сухоруков ответит на вопросы зрителей, которые можно оставлять в чате на странице ПАИ-live.