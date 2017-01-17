Андрей Турчак оценил состояние школы №6 в Великих Луках, которую ждёт ремонт

15:58, 17 января 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки 17 января осмотрел состояние школы №6 города Великие Луки, которую ждёт капитальный ремонт. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона оценил состояние кабинетов, столовой, санузлов одном из корпусов школы.

Также он зашёл в учебный кабинет, где пообщался с учениками выпускного класса. Глава региона поинтересовался у школьников, какое образование они планируют получать, не собирается ли кто-то поступать в медицинское училище. Андрей Турчак пожелал им успехов в учёбе и предупредил, что совсем скоро в школе начнётся ремонт. «Через месяц вам нужно освобождать помещение. Набирайтесь терпения, встаем на ремонт», — сказал он.

Кроме того, губернатор спросил у школьников, знают ли они, какую по счету годовщину освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня. «74-ю!» — хором ответили ученики. В свою очередь Андрей Турчак поздравил их с этим праздником.

Во время посещения столовой глава региона обратил внимание на наличие в продаже кукурузных палочек. Он подчеркнул, что это не полезный для школьников продукт: «Представьте, сколько там заменителя сахара!»

Добавим, что школа № 6 в Великих Луках была построена в 1963 году. Капитальный ремонт планируется провести за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Содействия созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы. Как отметил Андрей Турчак, в этом году на участие в программе были поданы 76 заявок от разных регионов, что на 20 больше, чем в прошлом году. «Все поняли, что программа работает», — сказал он.

Губернатор отметил, что проведение капитального ремонта позволит обеспечить комфортные условия пребывания школьников, а также дополнительно открыть 125 учебных мест, что даст возможность ликвидировать вторую смену.

Начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов добавил, что проект ремонтных работ в школе уже готов, сметы составлены.