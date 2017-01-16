В Себежском районе для осужденных организовали «Весёлые старты»

17:05, 17 января 2017, ПАИ

Среди осужденных ИК-3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района) прошли спортивные состязания «Веселые старты». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии, организованном по инициативе воспитательного отдела исправительного учреждения, приняли участие три команды, в которые вошли по семь представителей разных отрядов колонии. Программа спортивных состязаний включала преодоление пяти этапов, среди которых легкоатлетическая эстафета, многоборье, перетягивание каната и другие.

«Игроки с неподдельным интересом и спортивным задором соревновались за призовые места, быстро и слажено выполняли упражнения, принося заветные очки в копилку своей команды», - рассказали в УФСИН. Итогом более чем трехчасовой борьбы стала победа команды «Вита».

По словам сотрудников воспитательного отдела исправительного учреждения, подобные мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни, что является дополнительным стимулом в укреплении правопослушного поведения осужденных.