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Спорт

В Себежском районе для осужденных организовали «Весёлые старты»

Среди осужденных ИК-3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района) прошли спортивные состязания «Веселые старты». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии, организованном по инициативе воспитательного отдела исправительного учреждения, приняли участие три команды, в которые вошли по семь представителей разных отрядов колонии. Программа спортивных состязаний включала преодоление пяти этапов, среди которых легкоатлетическая эстафета, многоборье, перетягивание каната и другие.

«Игроки с неподдельным интересом и спортивным задором соревновались за призовые места, быстро и слажено выполняли упражнения, принося заветные очки в копилку своей команды», - рассказали в УФСИН. Итогом более чем трехчасовой борьбы стала победа команды «Вита».

По словам сотрудников воспитательного отдела исправительного учреждения, подобные мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни, что является дополнительным стимулом в укреплении правопослушного поведения осужденных.

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