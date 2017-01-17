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Культура

Представителям Пскова, Острова и Великих Лук присвоили звание «Душа земли псковской»

В Псковском областном центре народного творчества состоялось заседание художественно-экспертного совета, где подвели итоги областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли псковской» за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по культуре.

Конкурс проводится с 2004 года, его цель - поддержка и стимулирование активной просветительской и педагогической деятельности руководителей творческих коллективов и индивидуальных исполнителей. Звание присуждается за творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, за активную работу, направленную на освоение элементов народной культуры, и передачу творческих навыков подрастающему поколению.

Решением художественно-экспертного совета почетное звание «Душа земли псковской» присвоили руководителю-балетмейстеру образцового художественного коллектива детского хореографического ансамбля «Улыбка» и народного самодеятельного коллектива молодежного хореографического ансамбля «Ивушки» МБУК «Городской культурный центр» города Пскова Ирине Денисовой; художнику ГКЦ Галине Изотовой; самодеятельному композитору, руководителю образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского города Великие Луки Елене Цыганковой;  руководителю Народной самодеятельной студии детской художественной мастерской «Вдохновение» МБУК «Центр культуры «Юбилейный» города Острова Светлане Боярской.

Организаторы конкурса отметили, что благодаря деятельности таких работников культуры воспитывается бережное отношение к историко-культурному наследию и формируется духовность современного общества, создаются все условия для развития и процветания самодеятельного художественного творчества.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится  в Пскове в марте, в канун Дня работника культуры.

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