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Общество

19 января в Псковской областной библиотеке устроят «Светлый праздник»

19 января в 14:00 в Псковской областной библиотеке пройдут православные встречи «Светлый праздник». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, организаторами мероприятия выступили отдел по делам молодежи Псковской епархии, Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, областная универсальная научная библиотека, факультет образовательных технологий и дизайна ПсковГУ.

В программе праздника - «Слово о праздниках Рождества Христова и Крещения Господня» клирика Свято-Троицкого собора, председателя отдела по делам молодежи Псковской епархии иерея Сергия Попова; концерт воскресной школы при храме святого Василия Великого (на Горке); выставка книжных закладок и книжек-раскладушек, рисунков и поделок «В день рождения Христа в мир вернулась красота». Также в рамках мероприятия подведут итоги и наградят победителей регионального творческого конкурса студентов и школьников «В день рождения Христа в мир вернулась красота». В этот день состоится закрытие выставки «Под Вифлеемской звездой. Символы христианства».

Телефоны для справок: 68-20-19, 72-84-06

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