0
17:40
ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
16:44
В декабре состоится рабочий пуск движения по путепроводу в Великих Луках
13:05
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
12:23
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков
11:31
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
09:27
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники
08:50
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%
Еще новости
Общество

В Псковской области уничтожили заражённые цветы из Нидерландов

На Государственной границе Российской Федерации в МАПП Бурачки в Себежском районе запретили ввозить часть партий срезов цветов и горшечных растений, выращенных в Нидерландах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало обнаружение в ввозимых цикламенах карантинного объекта - западного (калифорнийского) цветочного трипса, идентифицированного в отобранных образцах в ходе лабораторных исследований. Зараженные части груза изъяли и уничтожили. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
17 января 2017
ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
В декабре состоится рабочий пуск движения по путепроводу в Великих Луках
17 января 2017
В декабре состоится рабочий пуск движения по путепроводу в Великих Луках 1
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
17 января 2017
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков
17 января 2017
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков 3
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
17 января 2017
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды 2
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники
17 января 2017
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники 2
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%
17 января 2017
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5% 2
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
16 января 2017
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Идет загрузка...