В Псковской области уничтожили заражённые цветы из Нидерландов

16:43, 17 января 2017, ПАИ

На Государственной границе Российской Федерации в МАПП Бурачки в Себежском районе запретили ввозить часть партий срезов цветов и горшечных растений, выращенных в Нидерландах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало обнаружение в ввозимых цикламенах карантинного объекта - западного (калифорнийского) цветочного трипса, идентифицированного в отобранных образцах в ходе лабораторных исследований. Зараженные части груза изъяли и уничтожили.