В Пскове разыскивают мужчину, ушедшего из дома 22 декабря

16:49, 17 января 2017, ПАИ

В Пскове разыскивают мужчину Сергея Зарайского 1954 года рождения, ушедшего из дома 22 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавший - уроженец Пскова. Ушёл из квартиры на улице Звёздной, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид мужчине 60-65 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие, темные с сединой, носит бороду. Отсутствует фаланга большого пальца на правой руке. На момент исчезновения был одет в пальто жёлтого цвета, чёрную вязаную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Зарайского, просят обратиться по телефонам 59-63-22, 59-63-09 или 02.