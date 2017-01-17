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Общество

В декабре состоится рабочий пуск движения по путепроводу в Великих Луках

17 января губернатор Псковской области посетил автодорожный путепровод в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед посещением стройплощадки глава региона пообщался с жителями окрестных домов. Великолучане пожаловались на строительный шум и на то, что из-за стройки в их домах стала осыпаться штукатурка.

Андрей Турчак пообещал, что к ним направят комиссию, которая составит акты о состоянии жилых помещений, и в случае появления повреждений будут приниматься соответствующие решения. Главе администрации Великих Лук Виктору Каменскому губернатор поручил рассмотреть возможность переезда граждан в маневренное жильё на период строительных работ.

В настоящее время на площадке идёт строительство основного путепровода тоннельного типа, ведутся работы по усилению грунта, по переносу газа высокого давления, подземных коммуникаций.

Рабочий пуск движения по путепроводу (без съездов) запланирован на декабрь. Сквозной проезд по путепроводу будет осуществляться от улицы Ленина до Октябрьского проспекта.

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