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На псковичку завели уголовное дело за сбыт «Циклодола»

В отношении жительницы Пскова возбудили уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующего вещества, не являющегося наркотическим или психотропным). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

16 декабря 2016 года женщина продала упаковку медицинского препарата «Циклодол» общей массой 3 грамма, содержащего в своём составе химическое соединение тригексифенидил, отнесенное к сильнодействующим веществам.

В настоящее время орган дознания проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

В прокуратуре отметили, что в 2016 году не было зарегистрировано ни одного преступления, предусмотренного указанной нормой закона.

Санкция данной статьи предполагает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до 1 года, ограничения свободы на срок до 3 лет, принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок. 

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