Самый роскошный дом в стране оценивается в 900 раз дороже среднероссийского

17:51, 17 января 2017, ПАИ

Самый дорогой дом в России продается за 4,8 миллиарда рублей в подмосковном элитном поселке «Сколково», сообщает портал Mirkvartir.ru.

Это домовладение стоит в 900 раз дороже среднероссийского. Жилая площадь резиденции, выстроенной в классическом стиле, составляет 2570 кв. м. Площадь участка, на котором выполнен дорогой ландшафтный дизайн – 2,3 га. Рядом с домом протекает река.

В доме есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом: две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего.

