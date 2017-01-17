Норвежский Санта Клаус исполнил желания 30 детей из Москвинской школы Псковского района

18:01, 17 января 2017, ПАИ

Сегодня, 17 января, в Москвинской школе Псковского района 30 детей - подопечных Красного Креста встретились с норвежским Санта Клаусом и его помощником - Эльфиком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

«Школьники водили хоровод и спели Санта Клаусу песню «В лесу родилась елочка», поиграли в игру «Снежок», в ходе которой рассказывали новогодние стихотворения за сладкие призы. Санта и Эльфик приготовили для детей ценные подарки, конкурсы и танцы, которые традиционно проводятся на Рождество в Норвегии. В свою очередь, дети - участники акции станцевали польку вокруг елочки, а старшеклассники исполнили вальс», - рассказали в Красном Кресте.

В конце праздника дети получили от Санты радиоуправляемые вертолеты и машинки, куклы и мягкие игрушки, конструкторы, кукольные домики и детские коляски, а также теплую одежду, обувь, платья и свитера, детскую косметику, санки и сладкие подарки.

Мероприятие состоялось по инициативе волонтеров и сотрудников отделения Норвежского Красного Креста города Осло и Псковского Красного Креста, сотрудничающих уже не первый год в проекте двусторонних партнерских отношений. Все дети - участники акции проживают в семьях с тяжелым материальным положением и на протяжении учебного года получают дополнительную помощь от Красного Креста в виде бесплатного горячего питания, также при финансовой поддержке Норвежского Красного Креста и псковских жертвователей. Красный Крест выразил благодарность филиалу Банка ВТБ (ПАО) в городе Пскове и ООО «Континент тур» за активное участие в благотворительной деятельности Псковского отделения Красного Креста, а также группе профессиональных актеров, которые поддержали благотворительное мероприятие.