Россияне показали снижение знаний по отечественной истории

17:55, 17 января 2017, ПАИ

Россияне показали снижение знаний по отечественной истории: по итогам теста по истории Отечества в среднем жители России справились только с половиной вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном парламенте при Государственной Думе РФ.

Историческое тестирование прошло в третий раз. На этот раз в нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России и 20 зарубежных стран.

Тест включал 40 вопросов, которые были подготовлены учеными из Московского государственного университета имени Ломоносова. Средний балл участников составил 20 из 40 возможных, что на три ниже, чем в прошлогоднем тестировании. Возраст участников при этом увеличился на год и составил в среднем 20 лет.

Организаторы отмечают, что наибольшее затруднение вызвали вопросы, связанные с историей Древней Руси и культурой.

«Тестирование показало, что первостепенной задачей сегодня является просвещение населения России. Необходимо делать правдивое историческое знание более доступным и привлекательным молодежи, создавать механизмы массового вовлечения граждан в тематические акции. Таковые в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией» мы готовы предложить в самое ближайшее время», - отметила руководитель проекта, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева.