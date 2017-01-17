Более 100 благотворителей присоединились к новогодней акции Псковского Детского фонда

17:46, 17 января 2017, ПАИ

Более 100 участников присоединились к новогодней благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда для детей-сирот, детей из нуждающихся семей и детей с особенностями в развитии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Детский фонд выразил благодарность всем, кто не в первый раз принимает участие в благотворительной деятельности, в том числе управляющий отделением Сбербанка в Пскове Анне Тарасенко, директору ООО «Акваиндустрия» Милане Ковтонюк, а также частным благотворителям: семье Юсовых, Вячеславе Гандзюк, Анастасии Ржевинской, Анне Жданович.

Сладкие подарки нуждающиеся дети получили от директора филиала КПК «Кредо» в Пскове Тимура Параскевова, генерального директора ООО «Мега Холод» Татьяны Кириленок, студентов факультетов ПсковГУ и учеников нескольких школ, в том числе гуманитарного лицея и Псковского педагогического комплекса. Ученики Инженерно-лингвистической гимназии сделали именные подарки ребятам из Красногородской специальной школы-интерната. «Весь декабрь в Детский фонд приносили сладости и игрушки отзывчивые псковичи – благодаря их поддержке удалось сформировать сладкие подарки для нескольких районов», - отметили в Детском фонде.

Также свой вклад внесли Александр Александров и Антон Александров из Москвы, Марина Летова из Красноярска, Ирина Перова из Казани, к новогодней акции присоединились и зарубежные помощники детей: Ольга Эмхоффер и Владлена Горбунова с группой единомышленников из Германии, австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» во главе с её президентом Паскаль Вайер.

Всего состоялись 35 праздничных мероприятий для детей из нуждающихся семей Псковской области, а также воспитанников школ-интернатов, центров помощи детям и других социальных детских учреждений. Сказочные представления подготовили коллектив Городского культурного центра Пскова, студенты Псковского колледжа искусств, а также уполномоченные представители Детского фонда в 22 районах. Сладости получили 2 тыс. 597 детей, а более чем 190 ребят - именные подарки от Деда Мороза.