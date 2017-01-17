0
15:55
Губернатор поручил подобрать несколько вариантов площадки для строительства новой школы в Великих Луках
09:36
Скворцова заявила о возможном росте заболеваемости гриппом в январе
15:48
В новом году псковичи вновь смогут пройти диспансеризацию за один день по субботам
11:59
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
13:24
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
15:23
Псковская область получит 114 млн рублей на лекарственное обеспечение и 5,4 млн рублей для привлечения медиков на село
11:44
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Соцсфера

Более 100 благотворителей присоединились к новогодней акции Псковского Детского фонда

Более 100 участников присоединились к новогодней благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда для детей-сирот, детей из нуждающихся семей и детей с особенностями в развитии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Детский фонд выразил благодарность всем, кто не в первый раз принимает участие в благотворительной деятельности, в том числе управляющий отделением Сбербанка в Пскове Анне Тарасенко, директору ООО «Акваиндустрия» Милане Ковтонюк, а также частным благотворителям: семье Юсовых, Вячеславе Гандзюк, Анастасии Ржевинской, Анне Жданович.

Сладкие подарки нуждающиеся дети получили от директора филиала КПК «Кредо» в Пскове Тимура Параскевова, генерального директора ООО «Мега Холод» Татьяны Кириленок, студентов факультетов ПсковГУ и учеников нескольких школ, в том числе гуманитарного лицея и Псковского педагогического комплекса. Ученики Инженерно-лингвистической гимназии сделали именные подарки ребятам из Красногородской специальной школы-интерната. «Весь декабрь в Детский фонд приносили сладости и игрушки отзывчивые псковичи – благодаря их поддержке удалось сформировать сладкие подарки для нескольких районов», - отметили в Детском фонде.

Также свой вклад внесли Александр Александров и Антон Александров из Москвы, Марина Летова из Красноярска, Ирина Перова из Казани, к новогодней акции присоединились и зарубежные помощники детей: Ольга Эмхоффер и Владлена Горбунова с группой единомышленников из Германии, австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» во главе с её президентом Паскаль Вайер.

Всего состоялись 35 праздничных мероприятий для детей из нуждающихся семей Псковской области, а также воспитанников школ-интернатов, центров помощи детям и других социальных детских учреждений. Сказочные представления подготовили коллектив Городского культурного центра Пскова, студенты Псковского колледжа искусств, а также уполномоченные представители Детского фонда в 22 районах. Сладости получили 2 тыс. 597 детей, а более чем 190 ребят - именные подарки от Деда Мороза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор поручил подобрать несколько вариантов площадки для строительства новой школы в Великих Луках
17 января 2017
Губернатор поручил подобрать несколько вариантов площадки для строительства новой школы в Великих Луках
Скворцова заявила о возможном росте заболеваемости гриппом в январе
12 января 2017
Скворцова заявила о возможном росте заболеваемости гриппом в январе
В новом году псковичи вновь смогут пройти диспансеризацию за один день по субботам
01 января 2017
В новом году псковичи вновь смогут пройти диспансеризацию за один день по субботам
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
29 декабря 2016
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему 3
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
26 декабря 2016
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет 5
Псковская область получит 114 млн рублей на лекарственное обеспечение и 5,4 млн рублей для привлечения медиков на село
24 декабря 2016
Псковская область получит 114 млн рублей на лекарственное обеспечение и 5,4 млн рублей для привлечения медиков на село
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 декабря 2016
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
22 декабря 2016
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок

Идет загрузка...