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Общество

В России отозваны 4,7 тысячи газовых плит Bosch

«БСХ Бытовые Приборы», представитель компании Bosch в России, отзывает 4,7 тыс. газовых плит из-за возможной утечки газа, пишет Коммерсант.

Отзыву подлежат плиты моделей HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020 и HSV745050E, реализованные с 2009 по 2015 годы.

«В данных моделях газовых плит при определенных условиях конический адаптер (штуцер), поставляемый вместе с плитами для подключения к газовым шлангам, может получить трещины или сломаться, в результате чего возможна утечка газа. В худшем случае это может привести к взрыву газа»,— говорится в сообщении Росстандарта.

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