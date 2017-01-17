В России отозваны 4,7 тысячи газовых плит Bosch
«БСХ Бытовые Приборы», представитель компании Bosch в России, отзывает 4,7 тыс. газовых плит из-за возможной утечки газа, пишет Коммерсант.
Отзыву подлежат плиты моделей HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020 и HSV745050E, реализованные с 2009 по 2015 годы.
«В данных моделях газовых плит при определенных условиях конический адаптер (штуцер), поставляемый вместе с плитами для подключения к газовым шлангам, может получить трещины или сломаться, в результате чего возможна утечка газа. В худшем случае это может привести к взрыву газа»,— говорится в сообщении Росстандарта.