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Общество

Мэрия города в Карелии запретила крещенские купания: православных будут отгонять от проруби

Администрация города Лахденпохья в Карелии запретила крещенские купания — в бюджете города на организацию религиозного праздника не предусмотрено средств. Более того, правоохранители будут отгонять православных от проруби, передает газета «Республика».

«Крещенские купания — это не социальный праздник, а христианский. Почему я должен его организовывать? Если церковь хочет — пусть проводит. Понадобится помощь — поможем, чем сможем. Но местные представители церкви никогда к нам не обращалась за помощью в проведении крещенских купаний, мы всегда проводили их за свой счет. Почему администрация должна брать ответственность за людей?» — заявил мэр Лахденпохьи Андрей Матвеев.

Он добавил, что в городе есть только одна частная прорубь. Возле нее в ночь на 19 января будут дежурить сотрудники местной мэрии и спасатели, которые будут отгонять православных от проруби во избежание несчастных случаев.

Отметим, что иерей Владивостокской епархии Дмитрий Брызгалов сегодня рассказал журналистам, что в Крещение Господне в религиозных службах участвует мало людей, а вот купание на морозе в этот день становится светской модой. «К сожалению, все чаще люди приезжают на купели не по религиозным соображениям, а с целью получить адреналин, испытать чувство экстрима. После возлияния спиртными напитками показать, что им не слабо занырнуть в холодную воду, тем более в Крещение», — рассказал Дмитрий Брызгалов, слова которого приводит PrimaMedia.

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