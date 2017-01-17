Представитель Русской православной церкви посетил СИЗО-2

19:46, 17 января 2017, ПАИ

В рамках визита в следственный изолятор руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии протоиерей Дмитрий Соловьев встретился с личным составом учреждения, а также осужденными отряда хозяйственного обслуживания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе визита священнослужитель провел беседу с личным составом учреждения и прочитал христианскую проповедь для осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Кроме этого, слушателям был показан документальный фильм, посвященный празднику Рождества Христова.

После бесед все желающие могли обратиться с личными вопросами к представителю Русской православной церкви.

Добавим, священнослужители на постоянной основе посещают учреждения УФСИН России по Псковской области и проводят большую работу по православному просвещению осужденных, подследственных, а также сотрудников УИС.