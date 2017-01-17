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Общество

Канадский бомж нашёл работу и жильё с помощью фото в соцсети

Бездомный Барри (Barry) из канадского Мельбурна нашел жилье и работу после того, как местная жительница Шэрин Джексон (Sherryn Jackson) опубликовала его фотографию в Facebook. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Джексон, она встретила мужчину во время прогулки по городу. Тот держал в руках табличку с просьбой помочь найти работу, по его словам, он прожил на улице более трех недель.

«У меня есть лицензия на вождение грузовика, и я много лет работал водителем. Но теперь готов взяться за любую работу, даже чистить туалеты», — гласила надпись на табличке мужчины. В подтверждение своих слов он показал Джексон резюме и рекомендации.

Женщина сфотографировала Барри и опубликовала снимок в одной из групп в Facebook. В итоге мужчине поступило множество предложений, он побывал на шести собеседованиях и устроился на работу. Один из жителей Мельбурна также предложил ему временно пожить у него.

В ноябре 2016 года блогеры отпраздновали День благодарения, переодевшись в ниндзя и раздав подарки бездомным. В ролике они скрытно передвигались по улицам, отыскивали бомжей, и со словами «Хорошего дня» дарили им теплые вещи, еду и одеяла.

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