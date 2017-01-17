Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре

20:44, 17 января 2017, ПАИ

Средний чек жителя России при походе в магазин в декабре вырос за месяц на 7,8%, до 591 руб. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», поступившие в «Газету.Ru».

«По сравнению с декабрем 2015 года средний чек потерял 8,1%, снизившись с 643 руб. В целом декабрьская величина чека за пять последних лет наблюдений в ушедшем году оказалась самой низкой, даже без учета инфляции», — говорится в исследовании.

Также стало известно, что в декабре 2014 года средний чек составлял 670 руб., годом ранее — 605 руб., в последний месяц 2012 года — 616 руб.

В исследовании с помощью скан-панели приняли участие 35 тыс. россиян, 13 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тыс. человек.