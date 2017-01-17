Северо-Западный региональный центр МЧС России утвердил рекомендации по оборудованию мест Крещенских купаний и требования мер безопасности

20:55, 17 января 2017, ПАИ

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах при проведении Крещенских купаний в период празднования Крещения Господня распоряжением Северо-Западного регионального центра МЧС России №4 от 17.01.2017 утверждены «Основные рекомендации по оборудованию мест Крещенских купаний и требований мер безопасности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

1. Требования к оборудованию купели (иордани):

Согласование вопросов организации купания и мест обустройства купелей производится с администрациями органов местного самоуправления, на территориях которых обустраиваются иордани. Ответственность за оборудование купелей и за безопасность проведения обрядовых купаний возлагается на организаторов проведения данных мероприятий.

После оборудования полыньи место ее размещения должно быть взято на особый контроль со стороны сотрудников полиции для исключения несанкционированного прохода в зону предстоящего купания до начала мероприятий населения.

С началом мероприятий на берегу должен быть оборудован медицинский пункт (либо находиться автомобиль «Скорой помощи») для оказания, в случае необходимости, первой медицинской помощи, а также организовано дежурство у проруби на льду сотрудников ГИМС и спасателей для обеспечения безопасности купающихся.

Спасательный пост должен быть укомплектован квалифицированными спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду, с инвентарем (спасательными кругами, страховочной веревкой длиной 10-15 метров, спасательными досками, шестом, лестницей), используемым для оказания помощи людям при провале под лёд.

Для оборудования иордани выбирается водоём, скорость течения в котором не превышает 0,25 м/с.

Толщина льда в месте обустройства проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров (при толщине льда менее 25 см. (до 20 см.) необходимо строго ограничить до минимума количество людей, находящихся одновременно вблизи проруби, т.е. на льду должны оставаться только купающиеся (до 5 чел.) и сотрудники служб и организаций, обеспечивающих их безопасность, в количестве не более 15-20 человек).

Площадка, где оборудуется прорубь, должна быть очищена от снега, размер ее должен в несколько раз превышать величину купели, чтобы со всех сторон к воде были свободные подходы.

Место для проруби выбирается на удалении от причалов, впадения рек и сточных вод.

Дно под прорубью должно быть ровным, лучше песчаным, без крутых уклонов, водорослей, коряг, крупных камней; чистым от посторонних предметов, способных вызвать травмы.

Берег в районе проруби должен быть удобным для движения в обоих направлениях.

Выезд автомашин на лёд водоёма категорически запрещен.

Недалеко от места купания должен располагаться пункт обогрева (теплое помещение с раздевалкой, палатка).

Необходимо предусмотреть, чтобы места массового зимнего купания были хорошо освещены, при этом должны быть соблюдены все правила электробезопасности и пожарной безопасности.

Прорубь, по возможности, следует защитить от ветра, а недалеко от неё необходимо расположить тёплое помещение (раздевалку).

Оптимальный размер проруби – 12м². Такая прорубь достаточна для одновременного пребывания в ней до пяти человек. Минимальные размеры проруби составляют 3x3 метра. Глубина в месте размещения купели не должна превышать 150 сантиметров.

Как правило, место проведения купания должно быть оборудовано всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, а также деревянными или металлическими лестницами, закреплёнными у края проруби и оборудованными поручнями, высотой 90 – 110 сантиметров. Металлические поручни обматывают изоляционной или киперной лентой, либо надевают на них резиновый шланг. Для удобства схода в воду и выхода из воды количество ступней должно быть не менее пяти.

На ледовой поверхности размещается деревянный решетчатый настил до края проруби. Настил должен быть прочным, не должен скользить по поверхности льда и исключать возможность соскальзывания и падения человека в воду. Подходы (дорожки, тропинки) к купели и настилы должны быть очищены от снега, наледи скалываться и посыпаться песком.

Место для проведения обрядов должно быть ограждено. Любое ограждение проруби (из металлической проволоки и сетки, деревянное, снежное, ледяное) устанавливается на расстоянии 7-10 метров от её краев. Кроме этого рекомендуется сделать ограждение проруби по периметру, на льду и подо льдом, чтобы зрители случайно не упали в воду, а купающиеся не могли заплыть под лед.

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении массового мероприятия несет его организатор (глава муниципального образования, староста церковной общины, активист и др.), который обязан согласовать место проведения мероприятия с органами местного самоуправления, обеспечить охрану общественного порядка, медицинское обеспечение, безопасность - силами спасателей, либо пожарных.

Ни одним нормативным документом требования к организации обряда Крещения не установлены. По результатам мониторинговых исследований органы Роспотребнадзора могут рекомендовать или не рекомендовать использовать тот или иной водоем для купания, дать информацию по содержанию в нем тех или иных вредных веществ.

В случае отсутствия надежного льда на водоемах в связи с теплой погодой, рекомендовать главам МО выходы к Крещенским купальням оборудовать с берега, обеспечив весь комплекс необходимых мер безопасности.

Задача органов местного самоуправления — организовать работу по оборудованию мест массового купания и обеспечить их безопасное функционирование.

Запретить водопользование может суд, глава района или мэр города, при этом на глав местных поселений возлагается обязанность об информировании населения о данной мере.

2. Ограничения по здоровью:

Первым делом, если вы собираетесь искупаться в проруби, выясните, имеются ли у вас противопоказания. Даже здоровым людям, отважившимся в крещенскую ночь окунуться в прорубь, необходимо соблюдать определенные правила.

Непосредственно в ледяной воде нужно находиться не более полуминуты-минуты. Резкое окунание в холодную воду является стрессом для организма, и он в короткое время выбрасывает в кровь массу биологически активных, антистрессовых веществ, поэтому при выходе из проруби человек чувствует себя бодрым и имеет хорошее настроение. Но выброс этих веществ не может длиться долго. Поэтому более длительное нахождение в холодной воде приводит к переохлаждению организма.

После окунания в воду необходимо сразу растереться полотенцем, одеться и в теплом помещении выпить горячий чай.

Прежде всего, в проруби не рекомендуется купаться людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов (например, аритмией или гипертонией), а также людям с эпилепсией, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек и другими заболеваниями. В любом случае, перед погружением, посоветуйтесь с врачом!

От крещенского купания следует воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел.

Окунание в ледяную воду противопоказано при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

сердечно-сосудистой системы;

центральной нервной системы;

периферической нервной системы;

органов зрения;

органов дыхания;

желудочно-кишечного тракта.

За час до купания следует хорошо поесть, можно выпить ложку рыбьего жира. Кожу предварительно лучше намазать оливковым маслом или жирным кремом.

Перед заходом в ледяную воду необходимо обязательно разогреться, сделать небольшую разминку или пробежку, но нельзя заходить в воду вспотевшим.

Обязательным правилом является полное исключение алкогольных напитков. Алкоголь может усилить спазм сосудов в холодной воде, что может быть опасно для жизни.

Данные рекомендации предназначены для использования в работе по организации и проведению Крещенских мероприятий.