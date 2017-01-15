В Белоруссии изъяли завезённый из РФ ядовитый «Боярышник»

21:02, 17 января 2017, ПАИ

Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии пресекли канал поставок из России спиртосодержащей жидкости, в составе которой — метанол, являющийся для человека смертельным ядом, сообщил в понедельник вечером телеканал «Беларусь 1».

Отмечается, что ядовитая жидкость поставлялась в Белоруссию из РФ. Канал удалось перекрыть, когда в Витебской области был задержан автопоезд. В числе перевозимого груза была и спиртосодержащая жидкость. Вся она могла уйти в розничную продажу на территории страны в период новогодних и рождественских праздников.

В эфире телеканала были показаны кадры, на которых был хорошо виден изъятый груз: пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью и красно-желтыми этикетками с надписью «Боярышник».