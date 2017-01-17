Авиакомпания «Россия» снизила норму бесплатно перевозимого багажа на некоторых рейсах в эконом-классе

21:19, 17 января 2017, ПАИ

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», снизила норму бесплатно перевозимого багажа на некоторых рейсах в эконом-классе. По данным портала FrequentFlyers.ru, вес бесплатного багажа уменьшили с 20 до 15 килограммов.

На сайте «России» данный параметр пассажирам рекомендуют уточнять у туроператоров.

Добавим также, что и норму ручной клади снизили с 10 до 5 килограммов. Данное правило действует до перехода на летнее расписание, то есть до конца марта.

Нововведения коснулись рейсов на самолете Boeing-737-800 по популярным туристическим направлениям внутри страны и за рубежом. Эти рейсы нельзя заказать через систему бронирования «Аэрофлота», с помощью которой продаются билеты «России» на другие маршруты. Перевозчик реализует их сам.

Авиакомпания «Россия» была образована в 2011 году. Она базируется в петербургском аэропорту «Пулково». География ее полетов превышает 80 маршрутов по России и еще в 15 стран мира.