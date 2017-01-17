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Политика

Президенты России и Молдавии провели переговоры впервые за восемь лет

Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон в ходе переговоров договорились о сотрудничестве в разных сферах. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 января.

Кишинев надеется открыть новую страницу в отношениях с Москвой, подчеркнул Додон. «Я хочу, чтобы граждане РФ четко понимали и были уверены, что большинство граждан Республики Молдова, вне зависимости от деклараций некоторых политиков, хотят дружить с Российской Федерацией. Мы настроены на стратегическое партнерство», — подчеркнул он.

Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что визит молдавского президента станет толчком для развития отношений между странами по всем направлениям.

Лидеры двух стран, в частности, по итогам встречи поручили экспертам урегулировать вопросы в энергетической сфере. Кроме того, Додон и Путин уделили время вопросам торговли, мигрантов и ситуации в Приднестровье.

Ранее во вторник сообщалось, что российский лидер назвал мужественным поступком поездку Додона в Приднестровье. Если Молдавия и ПМР придут к компромиссу, Россия готова выступить гарантом исполнения достигнутых договоренностей, подчеркнул Путин.

Переговоры между Молдавией и Россией на высшем уровне в последний раз проводились в 2008 году.

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