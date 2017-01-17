Правительство выделит на поддержку экономики 107 миллиардов рублей

10:16, 18 января 2017, ПАИ

Правительство РФ в этом году выделит на поддержку экономики страны 107,5 миллиарда рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По словам главы кабинета министров, средства пойдут на поддержку легкой промышленности, машиностроения (в том числе автопрома), а также потребительского спроса.

Легкой промышленности будут представлены субсидии в размере 500 миллионов рублей на компенсацию части затрат по обслуживанию кредитов. Дмитрий Медведев пояснил, что эти деньги позволят снизить кредитную нагрузку и повысить рентабельность производства, уменьшить себестоимость продукции.

Кроме того, Фонд развития промышленности в 2017 году предполагается докапитализировать. Он профинансирует не менее 50 проектов, направленных на развитие импортозамещения и производства.