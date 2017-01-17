LinkedIn планирует вернуться в Россию

21:43, 17 января 2017, ПАИ

Социальная сеть LinkedIn собирается вернуться в Россию и намерена тесно сотрудничать с властями. «Безусловно, мы собираемся вернуться. Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это»,— приводит «РИА Новости» слова вице-президента и одного из основателей LinkedIn Аллена Блю.

При этом примерное время возвращения приложения в Россию он не назвал. «У нас пока нет прогресса, о котором можно сообщить, и мы не хотим говорить о специфике переговоров. Мы полагаем, что это имеет большое значение для российских граждан и их партнеров за рубежом, для российского правительства и всей системы. Поэтому мы очень аккуратно говорим об этих переговорах, чтобы провести их как следует»,— заявил господин Блю.

Ранее приложение было удалено из российских версий App Store и Google Play. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отметил, что Apple и Google выполнили предписание за месяц, что достаточно быстро для столь крупных корпораций.

Напомним, LinkedIn внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Ранее в компании заявили, что ее деятельность соответствует действующему законодательству, однако пообещали рассмотреть «все возможные пути разрешения ситуации и варианты дальнейших действий».