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Экономика

Bank of America ожидает снижения инфляции в России в 2017 году

По итогам 2017 года инфляция в России достигнет 3,9%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на отчет Bank of America Merrill Lynch.

«При отсутствии новых негативных шоков амбициозный целевой показатель инфляции Банка России в 4%, вероятно, будет достигнут в сентябре — октябре», — говорится в документе.

Также эксперты считают, что к концу года инфляция составит 3,9%, в то время как средний показатель инфляции будет 4,5%.

Экономисты уверены, что замедление темпов инфляции до уровня ниже целевого показателя в 4% повлечет снижение ЦБ ключевой ставки на 200 базисных процентных пунктов в этом году.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития не видит угроз для достижения инфляции в 4%.

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