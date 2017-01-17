Bank of America ожидает снижения инфляции в России в 2017 году

11:15, 18 января 2017, ПАИ

По итогам 2017 года инфляция в России достигнет 3,9%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на отчет Bank of America Merrill Lynch.

«При отсутствии новых негативных шоков амбициозный целевой показатель инфляции Банка России в 4%, вероятно, будет достигнут в сентябре — октябре», — говорится в документе.

Также эксперты считают, что к концу года инфляция составит 3,9%, в то время как средний показатель инфляции будет 4,5%.

Экономисты уверены, что замедление темпов инфляции до уровня ниже целевого показателя в 4% повлечет снижение ЦБ ключевой ставки на 200 базисных процентных пунктов в этом году.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития не видит угроз для достижения инфляции в 4%.