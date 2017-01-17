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Политика

Литва и Эстония подписали с США соглашения о военном сотрудничестве

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл подписали соглашение о военном сотрудничестве, аналогичный договор был завизирован американским послом в Литве Энн Холл и главой оборонного ведомства страны Раймундасом Кароблисом, сообщает The Baltic Times.

Кароблис на церемонии подписания назвал это «историческим днем оборонного сотрудничества с США».

«Я уверен, что присутствие американских войск является ключевым фактором, который позволяет жителям Литвы чувствовать себя увереннее в ситуации международных угроз», — пояснил военный.

Соглашение предусматривает право стран на предоставление американским военным своих объектов в длительное пользование, а также на въезд в Латвию и Эстонию подразделений сухопутных войск США, американских военных самолетов и кораблей.

Ранее председатель комитета сената конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заявил о том, что различные соединения армии США должны постоянно присутствовать на территории стран Балтии.

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