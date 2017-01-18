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Общество

Штрафы за экологический ущерб будут увеличены в 100 раз с 2019 года

Штрафы для компаний, которые не готовы модернизировать свое производство и снижать экологический ущерб, будут увеличиваться до 100 раз. Об этом сообщил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, пишет ТАСС.

«Если у нас есть какие-то компании, которые не понимают необходимости модернизации, здесь используется вся мощь государства в виде штрафов, которые будут прогрессивно расти. Первый год они небольшие, второй год - больше, в конечном счете, они будут увеличены в 100 раз. И мы это предприятие, если таковое будет, в конечном счете разорим, и это осознанная политика: если ты не хочешь ничего делать, значит ты должен уйти с рынка и не портить воду, воздух и окружающую среду»,— отметил Сергей Иванов.

Увеличивать штрафы планируется с 2019 года. При этом представитель президента отметил, что подавляющее большинство крупных российских предприятий не нуждаются в дополнительной мотивации. «Они сами прекрасно понимают, что если сегодня не начнут модернизацию своего производства с точки зрения экологии, то у них не будет расти производительность труда, и, в конечном счете, их продукция станет неконкурентоспособна, особенно на экспортных рынках. И если они не будут вкладываться в наилучшие доступные технологии, они сами себя накажут»,— сказал Сергей Иванов.

Напомним, в августе 2016 года, накануне выборов в Государственную думу, Сергей Иванов покинул пост главы администрации президента России. Этот пост занял его заместитель Антон Вайно. Сергей Иванов стал специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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