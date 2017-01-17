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Политика

Группу дипломатов из Польши не пустили в Россию через границу с Белоруссией

Пограничники России не пустили в страну польских дипломатов, которые пытались пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска «Красная Горка», передает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону.

Как рассказали в ведомстве, два автомобиля с дипломатическими номерами направлялись из Белоруссии в Россию и были остановлены на границе двух стран на трассе Москва — Минск.

«Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в Россию граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», — пояснил представитель погрануправления Александр Лазненко.

Он отметил, что на российско-белорусской границе нет погранпостов, но на трассе при въезде в Россию постоянно дежурит пограничный наряд.

Осенью 2016 года пункт «Красная Горка» закрыли для всех, кроме граждан России и Белоруссии. Ближайшие пункты, где иностранцы могут пересечь границу двух стран, — пункт в Брянской области и КПП «Бурачки» на границе России и Латвии.

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