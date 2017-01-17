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Культура

Псковичам презентуют литературно-художественный календарь-2017

18 января в 16:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация литературно-художественного календаря 2017 года, созданного местными художниками и поэтами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

«Календарь представляет собой органичное сочетание живописи и художественного слова, когда изображение дополняется литературным образом, а живое слово продолжается сюжетом картины», - отметили авторы.

Издание такого календаря стало традицией содружества художников и литераторов.

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