Госдума собирается ужесточить наказание для фанатов за беспорядки

08:22, 18 января 2017, ПАИ

Законопроект об ужесточении наказания для спортивных болельщиков за нарушение правил поведения на соревнованиях рассмотрит 19 января комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству. Об этом пишет газета «Известия».

Ужесточение коснется не только российских, но и зарубежных фанатов, которых предложено выдворять за пределы России. Как сообщили «Известиям» в комитете, поправки в КоАП планируется принять перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, который пройдет в России и Кубка конфедераций 2017 года, который также состоится в России. Авторы поправок учитывают опыт организаторов чемпионата Европы по футболу UEFA 2016 года во Франции, когда из страны были выдворены российские болельщики.

В частности, поправки вводят понятие «грубое нарушение» правил поведения на соревнованиях, к которым будет относиться правонарушение, создающее угрозу как безопасности самих болельщиков, так и окружающих, а также нарушения, которые ведут к прекращению соревнования.

За это планируется установить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены арест на 15 суток и запрет на посещение соревнований сроком от одного года до семи лет. За нарушение запрета посещать состязания предусмотрен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас он составляет от 20 тыс. до 25 тыс.).