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Общество

В России изменится наказание за продажу нелегального алкоголя

Правительство РФ подготовило положительный отзыв на законопроект об ужесточении наказания за нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции. Об этом пишет газета «Известия».

Парламентарии предложили дополнить Уголовный кодекс РФ новыми пунктами, согласно которым штраф за оборот алкоголя без лицензии будет составлять от 2 млн до 3 млн рублей либо в размере до двухлетнего дохода. Также изменения в УК позволяют приговорить преступника к принудительным работам на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок. Однако в письме из кабмина говорится, что штраф в 3 млн рублей «представляется чрезмерным».

Сейчас эти преступления подпадают под статью 171.1 УК, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и возможность тюремного срока до шести лет.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже предложил принять законопроект к рассмотрению и включить его в примерную программу работы на весеннюю сессию 2017 года.

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