Новейший истребитель МиГ-35 будет передан на госиспытания в феврале

08:50, 18 января 2017, ПАИ

В конце января Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» проведут официальную презентацию новейшего легкого истребителя МиГ-35. Об этом пишет газета «Известия».

В начале февраля многофункциональная боевая машина будет передана на государственные испытания. Ранее планировалось начать эти работы в январе нынешнего года. Но из-за неготовности части бортовых систем, в том числе и радиолокационной станции «Жук», сроки были сдвинуты, отмечает издание.

Информацию о предстоящей презентации и начале испытаний МиГ-35 «Известиям» подтвердили несколько источников в авиастроительной отрасли и Минобороны России. «В настоящее время самолет уже готов к передаче на испытания, — рассказал один из собеседников. — Правда, пока есть определенные трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором «Жук». Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время».

В ОАК «Известиям» заявили, что МиГ-35 находится в высокой степени готовности, но сроки его официальной презентации и начала государственных испытаний комментировать не стали.

Строительство двух первых опытных МиГ-35 было завершено в прошлом году. 24 октября машина выполнила первый полет. При длине 17 м и взлетном весе более 23 т, «тридцать пятый» развивает скорость более 2,5 тыс. км/ч и способен пролететь около 3 тыс. км. На восьми узлах подвески машина поднимает в воздух до 7 тонн различного вооружения, включая ракеты «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и управляемые авиабомбы.

