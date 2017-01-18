В России автомобилистов предлагают лишать прав за опасное вождение

08:59, 18 января 2017, ПАИ

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают штраф в размере 5 тыс. рублей за так называемое опасное вождение. Об этом сообщает газета «Известия».

К такому вождению отнесены: резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение. Не исключено, что ко второму чтению в законопроекте появится норма о лишении водителя права на два года в случае повторного нарушения, пишет издание.

О том, что законопроект, внесенный Правительством, комитет планирует рекомендовать к принятию в первом чтении, «Известиям» заявил его первый зампредседателя Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). Документ стоит в повестке заседания комитета на 19 января.

В настоящее время штраф за невыполнение требования уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом, составляет 500 рублей, за перестроение при интенсивном движении — 1,5 тыс. рублей.