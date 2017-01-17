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За сутки в Псковской области произошли 28 преступлений

17 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 28 преступлений, в том числе 9 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 43 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 7 - по городу Пскову.

Сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 407 нарушений Правил дорожного движения. 

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