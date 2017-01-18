Прокуратура обнаружила в Пустошке бесхозные детские площадки, нуждающиеся в ремонте

09:15, 18 января 2017, ПАИ

Прокуратура Пустошкинского района проверила соблюдение законодательства, регламентирующего организацию благоустройства детских игровых площадок, и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в границах города Пустошки во дворах многоквартирных домов, расположенных на улицах Московское шоссе, 2, Октябрьской, 35, 37, 34А, 53, 54, Литвиненко, 34, 36, 38, а также на территории городского парка (улица Пионерская), находятся детские игровые площадки, которые нуждаются в ремонте. При этом они являются бесхозными, балансодержатель не определен.

«Согласно требованиям статьи 14 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью относятся к вопросам местного значения поселений», - напомнили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы городского поселения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.