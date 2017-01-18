В Опочецком районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

09:09, 18 января 2017, ПАИ

В Опочецком районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Управляющая компания «Технопром» имеет задолженность по зарплате переде 5 работниками за период с апреля по сентябрь 2016 года в размере более 300 тысяч рублей.

Согласно данным бухгалтерской отчетности, предприятие имело финансовую возможность выплаты заработной платы, но установленную обязанность не выполняло, перечисляя денежные средства на иные цели.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.