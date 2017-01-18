0
11:18
В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка
10:03
Окунуться в Крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря
08:59
В России автомобилистов предлагают лишать прав за опасное вождение
08:08
Крещенский Сочельник отмечают православные 18 января
20:44
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
19:46
Представитель Русской православной церкви посетил СИЗО-2
17:40
ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
Еще новости
Общество

Около двух тысяч учений пройдут на территории Западного военного округа в 2017 году

Около двух тысяч учений различного масштаба пройдут на территории Западного военного округа в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе учений соединения и воинские части ЗВО отработают вопросы приведения войск (сил) в высшие степени боевой готовности, ведения маневренной обороны при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации.

Экипажи боевых кораблей и судов будут совершенствовать тактику ведения морского боя. Зенитные ракетные соединения совместно с радиотехническими войсками отработают действия по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника на полигонах Астраханской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка
18 января 2017
В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка
Окунуться в Крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря
18 января 2017
Окунуться в Крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря
В России автомобилистов предлагают лишать прав за опасное вождение
18 января 2017
В России автомобилистов предлагают лишать прав за опасное вождение 2
Крещенский Сочельник отмечают православные 18 января
18 января 2017
Крещенский Сочельник отмечают православные 18 января
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
17 января 2017
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
Представитель Русской православной церкви посетил СИЗО-2
17 января 2017
Представитель Русской православной церкви посетил СИЗО-2
ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
17 января 2017
ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
В декабре состоится рабочий пуск движения по путепроводу в Великих Луках
17 января 2017
В декабре состоится рабочий пуск движения по путепроводу в Великих Луках 5

Идет загрузка...