Около двух тысяч учений пройдут на территории Западного военного округа в 2017 году

09:35, 18 января 2017, ПАИ

Около двух тысяч учений различного масштаба пройдут на территории Западного военного округа в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе учений соединения и воинские части ЗВО отработают вопросы приведения войск (сил) в высшие степени боевой готовности, ведения маневренной обороны при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации.

Экипажи боевых кораблей и судов будут совершенствовать тактику ведения морского боя. Зенитные ракетные соединения совместно с радиотехническими войсками отработают действия по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника на полигонах Астраханской области.