За неделю камеры на дорогах Псковской области зафиксировали более 2 тысяч нарушений ПДД

10:33, 18 января 2017, ПАИ

В период с 9 по 13 января камеры на дорогах Псковской области зафиксировали 2 тыс. 242 нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации выявили 1 тыс. 543 нарушения, в том числе 212 – в деревне Заполье и 14 – в деревне Заплюсье Плюсского района, 248 – в деревне Лудони Стругокрасненского района, 530 – в деревне Стремутка Псковского района.

В Пскове камеры у дома № 14 по улице Юбилейной зарегистрировали 120 нарушений ПДД, у дома № 31 по Крестовскому шоссе – 25, у дома № 30 по улице Коммунальной – 44, у дома № 1 по улице Чудской – 252. В Великих Луках 42 нарушителя попали в объективы камер у дома № 134 по Октябрьскому проспекту, 8 – у дома № 61 по улице Фурманова. Ещё 48 нарушений зафиксировало оборудование, установленное в городе Опочке у дома № 41 по улице Романенко.

Передвижные комплексы выявили 699 нарушений, из них 192 – в Пскове, 114 – в Стругокрасненском районе, 371 – в Пушкиногорском районе. Система «Паркон» зафиксировала 22 нарушения.