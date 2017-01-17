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Политика

Сноудену продлили вид на жительство в России ещё на два года

Российские власти продлили бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет», - написала она на своей странице в «Фейсбуке», комментируя слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла о том, что у президента России есть «отличная возможность» сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США Сноудена.

По ее словам, суть того, что предложил Морелл - «это идеология предательства». «Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты», - добавила она.

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