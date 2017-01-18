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Общество

Утром в Пскове сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя «БМВ»

В Пскове сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

17 января утром по улице Инженерной на машине «БМВ» двигался 37-летний гражданин. Стражи порядка остановили автомобиль и выяснили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются  к уголовной ответственности.

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