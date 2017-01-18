Утром в Пскове сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя «БМВ»

09:25, 18 января 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

17 января утром по улице Инженерной на машине «БМВ» двигался 37-летний гражданин. Стражи порядка остановили автомобиль и выяснили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.