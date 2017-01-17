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Политика

В Красноярске из морга пропало тело пенсионерки

Следователи Красноярска выясняют обстоятельства пропажи тела пожилой женщины, которое исчезло из морга 12 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, тело 88-летней женщины поступило в отдел экспертизы 6 декабря 2016 года. На следующий день сотрудники провели исследование, после которого санитар транспортировал тело  в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже морга. 12 декабря 2016 года в регистратуру морга обратилась родственница умершей. Сотрудники учреждения не смогли выдать тело, поскольку оно пропало.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Следователи допрашивают  сотрудников морга с использованием полиграфа.

Наряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении.

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