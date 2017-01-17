Сергей Лавров: Россия готова вернуться к ратификации договора о границе с Эстонией

10:30, 18 января 2017, ПАИ

Россия готова вернуться к вопросу о ратификации договора о границе с Эстонией, но при условии конструктивных двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает eadaily.com.

Глава российского МИДа напомнил, что когда договор был в комитете по международным делам Государственной Думы РФ, по нему состоялись слушания, но «риторика из Таллина звучала совершенно неподходящая, чтобы процесс продолжался, не вызывая возмущения со стороны нашей общественности».

Сергей Лавров заметил, что депутаты Госдумы не раз говорили о том, что готовы вернуться к вопросу ратификации договора о границе с Эстонией. «Они чувствуют настроение избирателей, им принимать решение», — добавил он.

«Мы будем поддерживать этот процесс, но в условиях, когда отношения будут двигаться в конструктивном ключе, а не при постоянном нагнетании конфронтации», — сказал Сергей Лавров.

Отметим, в сентябре 2015 года Сергей Лавров и тогдашняя глава МИД Эстонии Марина Кальюранд в ходе встреч на полях сессии Генассамблеи ООН выразили намерение ратифицировать договор о границе в течение года. Тогда же было высказано пожелание улучшения общего фона отношений между двумя странами.

«Ситуация тогда была более оптимистичной. Прошел визит делегации парламента Эстонии в Москву, состоялись встречи с депутатами Государственной думы. В ноябре прошли консультации министерств иностранных дел», — объяснил ситуацию посол России в Эстонии Александр Петров.

Он отметил, что последующие события не позволили говорить «об оптимистической заряженности двусторонних отношений». Посол привёл в пример события 9 мая 2016 года, когда делегация из Пскова не смогла принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Тарту. На эстонской границе их подвергли досмотру, продержали пять часов, после чего псковичи отказались от поездки.

Еadaily.com напоминает, что параметры российско-эстонской границы были согласованы в 2005 году после почти одиннадцати лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в Рийгикогу депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года в таком контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к России. После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс остался юридически незавершенным. Переговоры возобновились в конце 2012 года. В настоящее время пограндоговор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, представлен к ратификации в парламенты обеих стран. В ноябре 2015 года эстонский парламент одобрил документ в первом чтении.