Окунуться в Крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря

10:03, 18 января 2017, ПАИ

В Пскове для купания на Крещение будет работать купель у Мирожского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города. Для обеспечения безопасности граждан у купели будет организовано дежурство сотрудников полиции, спасателей и группы народных дружинников.

Псковичам напоминают правила безопасности при купании в крещенской купели. В частности, во время купаний окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега после освящения её представителем православной церкви. По рекомендации спасателей для купания в проруби женщинам следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам свободные плавки-шорты.

За два часа до купания необходимо плотно поесть, это повысит морозоустойчивость организма. Перед погружением в прорубь нужно разогреть мышцы, тогда оно пройдет с меньшим стрессом для организма.

К проруби рекомендовано подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Опускаться в воду и подниматься необходимо, придерживаясь поручней, которыми оснащены места спуска в воду. После купания следует растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и предотвращения переохлаждения после купания рекомендовано выпить горячий чай.

Напомним, 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне (Святое Богоявление). По традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях.