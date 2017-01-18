24 и 25 января в Великих Луках перекроют движение транспорта по улице 3-ей Ударной Армии

13:28, 18 января 2017, ПАИ

В связи с производством земляных работ 24 и 25 января в Великих Луках перекроют движение транспорта по улице 3-ей Ударной Армии между улицами Дьяконова и Мурманской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

24 января с 15:35 и 25 января до окончания работ движение автобуса №10 «ЖБК — Телецентр» будет осуществляться по улице Дьяконова, проспекту Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Ботвина и далее по маршруту.