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Политика

20 января в псковском драмтеатре отпразднуют 295-летие российской прокуратуры

20 января в 15:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится торжественное заседание, посвященное празднованию 295-ой годовщины со дня образования российской прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ожидается, что в торжестве примут участие ветераны органов прокуратуры, губернатор Псковской области Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководители правоохранительных и судебных органов региона, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей в Псковской области, сотрудники органов прокуратуры и другие приглашенные.

В настоящее время в органах прокуратуры Псковской области работают 314 человек, из них 222 являются прокурорскими сотрудниками. 27 прокуроров возглавляют 23 отделения городов и районов, 2 межрайонные прокуратуры (Невельскую и Островскую), Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру и Псковскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.

Напомним, что российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I. Прокуратура Псковской области образована 6 сентября 1944 года. Ее первыми сотрудниками стали восемь прокуроров, откомандированных из прокуратур города Ленинграда и Ленинградской области, руководителем был назначен Борис Кузьмин.

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