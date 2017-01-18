Российские пограничники рекомендовали польским дипломатам пересекать границу в Псковской области

11:48, 18 января 2017, ПАИ

Российские пограничники не пустили в страну возвращавшихся из частной поездки шестерых польских дипломатов, которые пытались пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска «Красная Горка». Дипломатам рекомендовали въехать в Россию через Брянскую или Псковскую области, пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что белорусские пограничники не препятствовали пересечению польскими дипломатами границы. Как пояснил представитель государственного пограничного комитета Белоруссии, в пункте пропуска «Красная Горка» физически нет подразделений государственного пограничного комитета Республики.

РИА Новости напоминает, что пункт «Красная Горка» осенью 2016 года закрыли для всех, кроме граждан России и Белоруссии. К пересекающим там границу России и Белоруссии иностранцам могут применяться санкции, поскольку в «Красной Горке» нет международных пунктов пропуска, добавили в российском МИД.