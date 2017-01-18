Ягоды из ЮАР и Перу не пропустили в Псковскую область из-за нарушения целостности груза
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии двух партий свежих ягод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Из-за нарушения целостности груза специалисты не пропустили через границу более 16 тонн винограда, выращенного ЮАР, и 1,5 тонны голубики из Перу.
Запрещенные к ввозу партии возвращены на сопредельную территорию.