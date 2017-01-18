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Экономика

Ягоды из ЮАР и Перу не пропустили в Псковскую область из-за нарушения целостности груза

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии двух партий свежих ягод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Из-за нарушения целостности груза специалисты не пропустили через границу более 16 тонн винограда, выращенного ЮАР, и 1,5 тонны голубики из Перу.

Запрещенные к ввозу партии возвращены на сопредельную территорию.

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