Ягоды из ЮАР и Перу не пропустили в Псковскую область из-за нарушения целостности груза

12:14, 18 января 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии двух партий свежих ягод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Из-за нарушения целостности груза специалисты не пропустили через границу более 16 тонн винограда, выращенного ЮАР, и 1,5 тонны голубики из Перу.

Запрещенные к ввозу партии возвращены на сопредельную территорию.