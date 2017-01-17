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Экономика

Испанскую хурму и турецкие томаты обнаружили на рынке в Пскове

17 января в ходе рейда на рынке в Пскове специалисты обнаружили подсанкционную продукцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Сотрудники ведомства выявили факты реализации свежей хурмы свежей, выращенной в Испании, и томатов, выращенных в Турции, ввоз которых запрещен согласно указам президента РФ.

В отношении этой продукции общим весом более 127 килограммов приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

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