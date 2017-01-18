В Псковской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечат порядок во время крещенских купаний

12:17, 18 января 2017, ПАИ

В Псковской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечат порядок во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении праздничных мероприятий, безопасность граждан, а также общественный порядок, совместно с органами внутренних дел, будут обеспечивать сотрудники подразделений отдела Росгвардии по Псковской области и военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной гвардии.